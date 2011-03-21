В Сумах проезд в коммунальном транспорте подорожает на 50%

В Сумах управлением социально-экономического развития городского совета на основании обращения коммунального предприятия "Электроавтотранс" разработан проект решения исполнительного комитета, предполагающий поднять тарифы на проезд в городских автобусах и троллейбусах на 50%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, этот регуляторный акт предусматривает изменение действующих тарифов на услуги предприятия по перевозке пассажиров с учетом роста цен на электрическую энергию, стоимость комплектующих и запчастей, материалов, повышения минимальной заработной платы и др.

В частности, предлагается установить стоимость проезда в троллейбусе и автобусе на уровне 1,5 грн. вместо нынешней стоимости в 1 грн. Кроме того, предлагается введение месячных проездных билетов.

Как отметили в пресс-службе, в последний раз стоимость проезда в Сумах менялась в августе 2009 года.

В настоящее время на предприятии эксплуатируется 69 пассажирских машин, из которых 26 единиц прошли амортизационный срок и подлежат списанию. В течение многих лет замена подвижного состава проводилась на недостаточном уровне, предприятие вынуждено было прилагать значительные усилия по улучшению технического состояния собственными силами, но отсутствие оборотных средств заставляет постоянно сокращать расходы на ремонт подвижного состава и материально-технической базы, говорится в сообщении.

Собственных средств недостаточно для обеспечения проведения полноценных ремонтов.

Кроме того, государство задолжало предприятию около 2,4 млн. грн. компенсации за перевозку льготной категории пассажиров. Следовательно, возникает и увеличивается разница между экономически обоснованными расходами и действующими тарифами на перевозку пассажиров, что требует пересмотра тарифов.

Учитывая это, КП "Электроавтотранс" предоставило управлению социально-экономического развития материалы по пересмотру тарифа на проезд пассажиров в городском электротранспорте и автобусах, работающих на регулярных городских маршрутах в общем режиме, и стоимости проездных билетов.