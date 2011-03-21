В Республике Конго упал Ан-12 с русским и казахским экипажем

По меньшей мере 14 человек погибли сегодня в результате падения Ан-12 в Республике Конго, сообщил представитель конголезской жандармерии, передает ИТАР-ТАСС.

По данным полиции, на борту самолета, принадлежащего компании Trans Air Congo, находились четыре члена экипажа - пилот, помощник пилота и два механика, а также пятеро нелегалов. По некоторой информации, экипаж состоял из троих россиян и одного гражданина Казахстана. Есть основания полагать, что кто-то из них выжил. Так что погибли, скорее всего, в основном жители домов, на которые упал самолет.

Как считают авиационные источники, грузовой борт потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Пуэнт-Нуара из-за отказа двигателя. Самолет немного не дотянул до взлетно-посадочной полосы.