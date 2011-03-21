ХГАПП может получить "реальный заказ" на 64 самолета – Добкин

Харьков. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) может получить заказ на производство 64 самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Сегодня в Харькове находятся представители одной из украинских компаний, которая заинтересована в приобретении трех самолетов на нашем заводе. При покупке этих самолетов они готовы заключить контракт еще на семь машин, а после этого в перспективном плане - на 54 самолета для одной из стран. Эта тема обсуждалась неоднократно с 2008 года, и сегодня уже реальны перспективы», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор отметил, что Харьковское государственное авиационное производственное предприятие находится в рабочем состоянии и готово к выполнению заказов.

«Несмотря на все проблемы, Харьковское авиационное предприятие за последние несколько лет сумело существенно модернизировать производственную базу, и, если сравнить аналогичные заводы в Киеве и Харькове, то, по мнению специалистов, возможности харьковского завода в плане производства намного больше. В случае появления заказов, а мы все над этим работаем, Харьковский авиационный завод сможет быстро, без задержек, начать производить продукцию», - подчеркнул М.ДОБКИН.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.