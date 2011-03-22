На обновление скорого поезда «Луганск-Москва» ДЖД выделит 4 млн. грн.

На обновление подвижного состава скорого поезда № 11/12 «Луганск-Москва» Донецкая железная дорога (ДЖД) выделит 4,07 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистраии, отметив, что на обновлении состава этого поезда настаивал председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК.

В.ПРИСТЮК обратился с соответствующей просьбой к начальнику Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» Николаю РОГОВУ. «Учитывая новый уровень межгосударственных отношений Украины с Российской Федерацией, наши тесные взаимоотношения с правительством Москвы, а также личностные и родственные связи жителей наших регионов, обращаемся с просьбой посодействовать в обновлении состава поезда "Луганск-Москва" и обеспечить надлежащую работу поездных бригад», – отметил губернатор, обращаясь к начальнику ДЖД.

В свою очередь Н. РОГОВ заявил, что работа в данном направлении уже идет. По его словам, сейчас проводится замена пассажирских вагонов поезда №11/12 «Луганск-Москва». Также при подготовке подвижного состава к летним пассажирским перевозкам ДЖД планирует провести работы по обновлению интерьера и экстерьера пассажирских вагонов данного состава, обновить мягкий и жесткий инвентарь на общую сумму 4,07 млн. грн.