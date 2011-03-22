В Днепропетровской области грузоперевозки выросли на 8%

В Днепропетровской области за январь-февраль 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно января-февраля 2010 г. на 8% - до 16 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 17,1% и составил более 6 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за 2 месяца т.г. доставлено 14,5 млн. тонн грузов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2010 г.

При этом грузооборот вырос на 18,1% – до 5,72 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 1,52 млн. тонн грузов, что на 14,4% больше показателя за январь-февраль 2010 г. Объем грузооборота увеличился на 1,5% - до 284, 3 млн. т/км.

Авиационный транспорт региона сократил относительно января-февраля 2010 г. объемы перевозок на 10,4% - до 0,6 тыс. тонн грузов. При этом из-за увеличения среднего расстояния перевозки 1 т грузов грузооборот авиации увеличился в 1,6 раза и составил 3,6 млн. т/км.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.