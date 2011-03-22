Ряд японских автопроизводителей продлили срок приостановки конвейеров

Несколько крупнейших японских автопроизводителей решили продлить срок приостановки работ на своих заводах из-за разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, передает РИА "Новости" со ссылкой на японский телеканал NHK. Изначально предполагалось, что производственный процесс на заводах ведущих производителей автомобильной продукции в Японии возобновится в среду, 23 марта, однако ранее во вторник стало известно, что многие компании продлили срок приостановки работ. Так, компания Toyota планирует запустить заводы лишь 26 марта. Компания Honda продлила срок замораживания производства, предварительно, до 27 марта. По данным телеканала, производственный процесс на заводах компании Nissan может возобновиться 24 марта. После разрушительного землетрясения, произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии, а также последовавшими за ним веерными отключениями электричества для экономии электроэнергии японские автопроизводители объявили о приостановлении работ на своих заводах. Так, Toyota приостановила производство на всех заводах в стране, что составляет примерно 45% от объема мирового производства компании. Приостановка деятельности может повлечь, по оценкам экспертов, сокращение производства примерно на 40 тысяч автомобилей. Компания Nissan также из-за разрушений закрыла свои заводы в Японии. Кроме того, компания сообщила о возможности задержек с поставками в США моделей Infiniti, Nissan GTR и 370Z. Закрытыми также оказались заводы Subaru, Honda, Suzuki, Mazda и Mitsubishi. По оценкам экспертов исследовательской организации IHS Automotive, перебои в производственном процессе в Японии, которая является ведущим экспортером комплектующих, окажут влияние на логистические цепочки во всем мире. Так, недостаток запасных частей может в ближайшем будущем стать проблемой в других странах и регионах мира - в США, Европе, Южной Америке, отразившись на деятельности мировых автопроизводителей, полагает IHS Automotive. Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия приближается к 22 тысячам человек. В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - почти каждый день здесь фиксируется не менее 20 землетрясений магнитудой более 5,0.