В Днепропетровской области пассажироперевозки сократились на 7,7%

В Днепропетровской области за 2 месяца 2011 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 2 месяцев 2010 г. на 7,7% - до 90,3 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 1,4 млрд. пасс./км, что на 4,8% меньше, чем в январе-феврале 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 5,7 млн. пассажиров, что на 1,2% больше показателя за январь-февраль 2010 г. Пассажирооборот вырос на 4,4% и составил 431,6 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами - предпринимателями, перевезено 51,25 млн. пассажиров, что на 17,5% меньше, чем по итогам января-февраля 2010 г. Пассажирооборот сократился на 12% - до 686,4 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-феврале т.г. перевезено 80,4 тыс. пассажиров – на 3,7% больше, чем по итогам аналогичного периода 2010 г.

Авиапассажирооборот сократился на 22,8% и составил 54,6 млн. пасс./км.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 2009 г. на 6,4% - до 594 млн. человек.