Железнодорожный транспорт готов к переходу на летнее время. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как отметили в компании, пассажирские и пригородные поезда, которые во время перехода на летнее время будут находиться в пути, будут двигаться с сохранением всех остановок, принимая меры для сокращения опозданий.

"Начиная с 4:00 27 марта пассажирские, пригородные и грузовые поезда будут отправляться по действующему графику движения в соответствии с летним временем", сообщили в "Укрзализныци".

В поездах и на вокзалах будет обеспечено своевременное информирование пассажиров об изменениях расписания движения поездов на период перевода часовой стрелки.

Напомним, 27 марта 2011 г. в 3 часа 00 минут на всей территории Украины будет переведена часовая стрелка на 1 час вперед.