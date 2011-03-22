Сегодня из Японии в Украину прибудут еще 53 эвакуированных украинца

Сегодня ориентировочно в полночь в международный аэропорт «Борисполь» прибудет второй самолет, который эвакуирует из Японии граждан Украины, выразивших желание вернуться на Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в 9.50 по киевскому времени самолет вылетел из Токио. Он осуществит техническую посадку в Красноярске для дозаправки. На борту самолета находится 53 гражданина Украины, 4 гражданина Беларуси и 9 граждан Молдовы.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что украинские дипломаты оказывают максимальное содействие украинским гражданам для их возвращения в Украину. «В то же время мы можем констатировать, что ажиотажа среди граждан Украины в Японии нет», - добавил он.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что Украина организовала уже два бесплатных рейса, которыми могли воспользоваться украинцы.