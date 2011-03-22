В Украину прибыл первый из пяти закупленных спасательных катеров – легкий катер (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, сегодня продолжается процедура его регистрации. Планируется, что он приступит к дежурству этой весной.

Согласно программе обновления спасательного флота, в этом году в Украину прибудут всего пять скоростных спасательных катеров – два тяжелых катера (проект Patrol 150) и три легких (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB).

Как пояснили в пресс-службе, ожидается, что остальные четыре катера прибудут в Украину в течение трех-шести месяцев. После регистрации их планируется распределить в зоне ответственности Украины (предварительно, Керчь, Ильичевск, Мариуполь, Севастополь, Одесса).

В пресс-службе также отметили, что после завершения ремонта, проведения ходовых испытаний и дооборудования в Севастополе приступило к дежурству многофункциональное спасательное судно «Светломор-4».

Судно может использоваться для спасения людей в море, а также выполнять функции штабного судна в случае привлечения к спасательным операциям нескольких суден. Оборудование позволяет «Светломору-4» оперативно реагировать на сигналы опасности и быть задействованным в спасательных операциях как противопожарное и природоохранное судно. Капитальный ремонт судна завершен в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 г. Министерство транспорта и связи Украины утвердило программу обновления спасательного флота.

Среди судов, которые будут закуплены, два тяжелых аварийно-спасательных катера и три легких аварийно-спасательных катера. Соответствующий контракт был подписан в конце июля с ГП «Дельта-лоцман».

Кроме того, планируется приобретение вертолета морского базирования для поиска и спасания на море и ледокольного спасательного комплекса для Азовского моря и Керченского пролива с возможностью базирования вертолета.

Главным подрядчиком заказа является судостроительная компания Baltic Workboats AS (Эстония), которая построит пять скоростных аварийно-спасательных катеров.

Программа обновления аварийно-спасательного флота Украины предусматривает финансирование, строительство и введение их в эксплуатацию на протяжении 2011 года для покрытия всей зоны ответственности Украины.