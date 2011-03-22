В Ливии потерпел аварию самолет американских ВВС

На территории Ливии потерпел аварию самолет американских военно-воздушных сил F-15E Eagle.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Африканского командования Вооруженных сил США Кеннет ФИДЛЕР, сообщает Би-Би-Си.

Он отметил, что пока нет информации о причинах катастрофы самолета, в частности, был ли он сбит.

По данным американских военных, оба пилота успешно катапультировались с самолета.