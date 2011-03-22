Транспортную развязку на пересечении Дружбы Народов и Надднепрянского шоссе реконструируют

В Киеве до 2012 года реконструируют транспортную развязку на пересечении бульвара Дружбы Народов и Надднепрянского шоссе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, в 2011-2012 годах будет разработана проектно-сметная документация, а также проведена реконструкция транспортной развязки в Печерском районе столицы.

Коммунальному предприятию «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» поручено определить генеральные проектную и подрядную организации на выполнение работ, а также разработать и утвердить всю необходимую разрешительную документацию на проведение реконструкции.

Напомним, в рамках подготовки Киева к проведению чемпионата Европы по футболу в 2011 году запланировано осуществить капитальный ремонт бульвара Леси Украинки и улицы Красноармейской. Кроме того, в городскую программу Евро-2012 внесены еще несколько стратегически важных транспортных объектов: строительство транспортных развязок возле ст. м. «Днепр» и в пределах просп. Науки и Столичного шоссе, продолжение Железнодорожного шоссе до ул. Любченко с выходом на ул. Боженко и продолжение строительства Подольского мостового перехода с соответствующим заездом на него с просп. Ватутина.