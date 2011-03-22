Большинство вредоносного ПО для мобильных нацелено на кражу денег пользователей - эксперты

По результатам исследования "Лаборатории Касперского", подавляющее большинство обнаруженных за последний год с лишним вредоносных программ (зловредов) нацелены на кражу денег пользователей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис МАСЛЕННИКОВ, в мире мобильного вредоносного ПО по-прежнему доминируют программы, незаметно отсылающие SMS-сообщения на короткие платные номера. Использование SMS-троянцев остается для злоумышленников самым легким и действенным способом заработать деньги. Поскольку, по его мнению, любое мобильное устройство, будь-то смартфон или обычный мобильный телефон, непосредственно связано с реальными деньгами пользователя - с его мобильным счетом. Именно этот "прямой доступ" злоумышленники активно используют".

2010 год был отмечен появлением новых способов кражи конфиденциальной информации пользователей и наживы для вирусописателей, создающих зловредов для различных мобильных платформ. Так, одна из обнаруженных вредоносных программ в фоновом режиме пересылала на номер злоумышленника SMS-сообщения, содержащие коды аутентификации для онлайн-банковских операций. Кроме того, впервые за 6 лет истории мобильного вредоносного ПО был обнаружен троянец, который осуществлял звонки на международные платные номера.

При этом, как отметили в компании, вредоносные программы и атаки в целом стали более сложными. Злоумышленники стали использовать различные сочетания уже известных технологий. Так, за счет широкого распространения мобильного интернета вредоносные программы получили возможность взаимодействовать с удаленными серверами злоумышленников и получать от них обновления и команды. Такие возможности могут использоваться преступниками для создания мобильных ботнетов.

Также изменилось соотношение различных операционных систем для мобильных устройств, в этой связи изменилась и расстановка сил в среде современных мобильных зловредов. ОС Android уверенно завоевывает популярность, и на данный момент оставила позади Windows Mobile. Расширяется и список платформ, для которых зафиксированы вредоносные программы. Теперь к ним добавились iOS (операционная система для iPhone/iPod Touch/iPad) и Android. Так, в августе 2010 года была обнаружена первая вредоносная программа для ОС Android. По прогнозам экспертов "Лаборатории Касперского", со временем их число будет только расти.

Количество зловредов для iPhone, как и раньше, невелико, при этом появившиеся зловреды способны заразить только "разлоченные" (jailbroken) смартфоны. J2ME по-прежнему лидирует в рейтинге модификаций детектируемых объектов, поскольку данная платформа охватывает не только пользователей некоторых смартфонов, но и практически каждого владельца обычного современного мобильного телефона.

Справка УНИАН. "Лаборатория Касперского" - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку крупнейших мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании защищают компьютеры и мобильные устройства более 300 млн. пользователей во всем мире. "Лаборатория Касперского" представляет собой группу компаний с центральным офисом в Москве, пятью географическими дивизионами и десятками локальных представительств. В 2009 году оборот компании составил 391 млн. долл. США.

С сентября 2005 года офис «Лаборатории Касперского» работает в Украине (г. Киев). С 1 марта 2010 г. на его базе сформирована новая бизнес-единица компании – Восточноевропейский офис, который обеспечивает присутствие компании в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Кипре, Македонии, Албании, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении.