На ЮЖД изменяется маршрут следования и расписание поездов

С 22 марта т.г. в связи с масштабными ремонтно-путевыми работами в рамках подготовки к ускоренному движению пассажирских поездов к Евро-2012, на Южной железной дороге произошли изменения маршрута следования поездов в направлении Львов—Жмеринка—Киев—Полтава—Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

Как указывается в сообщении, данные изменения будут действовать до введения нового графика движения пассажирских поездов — 31 мая 2011 года. Кроме того, изменяется маршрут следования и расписание движения пассажирских поездов:

№ 171 Харьков—Донецк отправлением из Харькова с 20/03 в 13:58 (вместо 14:30) через Балаклею—Изюм—Букино—Красный Лиман—Артемовск-2—Никитовку прибытием 19:45 (вместо 20:22)

№ 172 Донецк—Харьков с отправлением из Донецка с 20/03 в 23:59 через Никитовку—Артемовск-2—Красный Лиман—Букино—Изюм—Балаклею прибытием в Харьков в 7:28 (вместо 6:22)

№ 77 Москва—Мариуполь отправлением из Москвы с 19/03 и прибытием в Харьков с 20/03 в 5:08, отправлением 5:34 и далее через Изюм—Букино—Красный Лиман—Артемовск-2—Никитовку—Горловку—Макеевку—Ясиноватую-Пасс.—Донецк прибытием в Мариуполь с 20/03 в 14:08 (вместо 15:15)

№ 78 Мариуполь—Москва отправлением из Мариуполя с 20/03 в 11:33 (вместо 10:42) через Донецк—Ясиноватую-Пасс.—Макеевку—Горловку—Никитовку—Артемовск-2—Красный Лиман—Букино до Харьков-Пасс. и далее без изменений

№ 801 Харьков—Краматорск отправлением из Харькова с 20/03 в 9:40 через Изюм—Букино—Красный Лиман—Брусин—Машчермет прибытием в Краматорск в 13:45 (вместо 13:55)

№ 802 Краматорск—Харьков отправлением из Краматорска с 20/03 в 15:11 (вместо 14:29) через Машчермет—Брусин—Красный Лиман—Букино—Изюм прибытием в Харьков с 20/03 в 19:18 (вместо 18:44)

№ 13 Харьков—Ужгород из Харькова с 23/03 в 9:56 вместо 11:01 через Люботин—Смородино—Сумы—Ворожбу—Конотоп до Киева и далее без изменений

№ 14 Ужгород—Харьков отправлением из Ужгорода с 22/03 через Шепетовку—Коростень—Киев—Конотоп—Ворожбу—Сумы—Смородино—Люботин прибытием в Харьков с 23/03 в 23:40 (вместо 22:53)

№ 134/133 Львов—Луганск отправлением из Львова с 20/03 через Киев—Конотоп—Ворожбу—Сумы—Смородино—Люботин—Харьков-Пасс.—Изюм—Букино—Красный Лиман—Никитовку прибытием в Луганск с 21/03 в 6:26 (вместо 4:16)

№ 133/134 Луганск—Львов отправлением из Луганска с 20/03 в 17:40 (вместо 17:47) через Никитовку—Букино—Изюм—Харьков-Пасс.—Люботин—Полтаву-Южную и далее согласно действующего графика

№ 20/19 Киев—Луганск отправлением из Киева с 20/03 через Полтаву-Киевскую—Харьков-Пасс.—Букино—Красный Лиман—Никитовку и далее без изменений

№ 19/20 Луганск—Киев отправлением из Луганска с 20/03 через Никитовку—Красный Лиман—Букино—Харьков-Пасс.—Люботин—Полтаву-Киевскую и далее без изменений

№ 120/119 Киев—Донецк отправлением из Киева с 20/03 в 17:56 (вместо 19:42) через Гребенку—Ромодан—Миргород—Полтаву-Киевскую—Люботин—Харьков-Пассажирский—Покотиловку—Мерефу—Лозовую—Пост 4-й километр—Близнецы—Языково—Дружковку и далее без изменений

№ 120/119 Донецк—Киев отправлением из Донецка с 20/03 через Дружковку—Языково—Близнецы—Пост 4-й километр—Лозовую—Мерефу—Покотиловку—Харьков-Пасс.—Люботин—Полтаву-Киевскую—Миргород—Ромодан—Гребенку прибытием в Киев в 9:28 (вместо 9:26)

№ 349 Харьков—Ивано-Франковск отправлением из Харькова с 22/03 до Киева согласно действующего графика и далее через Коростень—Шепетовку—Тернополь—Черновцы—Коломыю—Отынию прибытием в Ивано-Франковск с 24/03 в 6:14 (вместо 4:50)

№ 350 Ивано-Франковск—Харьков не меняет маршрута следования

Также частично изменятся расписание движения пригородных поездов:

№ 5133/5134 Лебединская—Смородино

№ 862 Низы—Смородино—Низы

№ 6424 Изюм—Харьков-Левада

№ 6441 Харьков-Левада—Изюм

№ 6516 Ромодан—Полтава-Южная

№ 6856 Языково—Харьков

Телефоны для справки:

Харьков-Пассажирский — (057) 724-41-83

Полтава-Киевская — (0532) 10-71-01

Полтава-Южная — (0532) 53-22-89

Сумы — (0542) 25-73-13