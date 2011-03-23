Южная железная дорога (ЮЖД) назначила дополнительные поезда на 23, 29 и 30 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, на 23, 29 и 30 апреля назначен поезд № 175 Харьков—Симферополь (отправлением из Харькова в 6:10, прибытием в Симферополь в 13:46), на 29 апреля назначен поезд № 545 Харьков—Севастополь (отправлением из Харькова в 16:57, прибытием в Севастополь в 4:20).