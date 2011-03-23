Глававтотрансинспекция во II квартале проверит более 450 перевозчиков

Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте намерена во втором квартале т.г. проверить более 450 физлиц, частных предпринимателей и обществ разной формы собственности, осуществляющих перевозку пассажиров на автомобильном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно утвержденному плану проверок субъектов хозяйствования, во втором квартале т.г. территориальные управления инспекции проконтролируют деятельность отдельных перевозчиков во всех областях государства, Крыму, Киеве и Севастополе.

Как пояснили в пресс-службе, такая работа осуществляется для контроля над деятельностью перевозчиков с целью выведения с рынка нелегальных перевозчиков. По результатам рейдов перевозчики-нарушители будут привлечены к ответственности.