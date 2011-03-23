На ПЖД за неделю предупреждено 24 случая краж имущества

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги вместе с транспортной милицией на прошлой неделе предупредили 24 случая краж грузов и имущества на 21 тыс. 336 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, по подозрению в совершении преступления задержано 18 человек.

В частности, 16 марта во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на станции Обводная оперативная группа стрелецкой команды Днепропетровск задержала безработного гражданина, который пытался украсть из вагона главную магистральную часть. Злоумышленник был отправлен в линейное отделение милиции на станции Днепропетровск. Сумма предупрежденных убытков достигла 1000 грн.

В тот же день на станции Остряковое оперативная группа стрелецкой команды Симферополь совместно с милицией предупредили кражу 20 метров биметаллического провода на сумму 400 грн. Задержанный безработный гражданин вместе с украденным имуществом передан к линейному отделу милиции на станции Симферополь.

Кроме того, 19 марта оперативная группа стрелецкой команды Запорожье-1 на станции Янцевое предупредила кражу 5340 кг кукурузы на сумму 12 816 грн. В пресс-службе отметили, что злоумышленников, которые пытались украсть кукурузу из зерновоза, задержать не удалось.