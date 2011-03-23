«РЖД» назначила 6 дополнительных поездов на майские праздники в сообщении с Украиной

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначила 6 дополнительных поездов дальнего следования на период майских праздников (с 29 апреля по 9 мая 2011 года) в сообщении с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

«В сообщении с Украиной назначено 6 дополнительных поездов на 6 рейсов», - отметили в пресс-службе.

Также в сообщении с Белоруссией назначено 11 дополнительных поездов на 15 рейсов.

Во внутреннем сообщении назначено 108 дополнительных поездов, которые совершат 210 рейсов. Из них, в частности, в сообщении с Москвой назначено 94 поезда на 184 рейса.

Специалистами компании прогнозируется пик перевозок на 29 апреля, 6 и 9 мая.