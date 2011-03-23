Реконструкцию перрона "F" в Борисполе планируют завершить в мае

Реконструкцию и расширение перрона "F" в аэропорту “Борисполь" планируется завершить в мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, на сегодня объект вступил в третью, завершающую, стадию реализации.

Третий пусковой комплекс предусматривает строительство соединяющей рулежной дорожки между перронами "F" и "D" и технологической автомобильной дороги между перронами, а также прокладку сетей светосигнального оборудования, сетей и сооружений энергоснабжения и связи.

В пресс-службе отметили, что на первом и втором этапе, которые завершились в декабре 2010 года, проводились работы по реконструкции существующего перрона на участке РД-10 между перроном "М" и магистральной рулежной дорожкой, что позволило увеличить стоянку для шести воздушных суден типа Boeing 737-900, была построена основа и новое покрытие между участками РД-10 и РД-С, что позволило увеличить стоянку для четырех воздушных суден типа Boeing 767-400. При этом было завершено строительство и прокладка сетей системы централизованной заправки самолетов, светосигнального оборудования, сетей и сооружений энергоснабжения и освещения, связи и видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2010 г. Кабинет министров Украины одобрил поданный Министерством транспорта и связи откорректированный проект и титул строения «Реконструкция и расширение перрона "F" государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» с поручением доработать его.

Проект разработан научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития и строительства.

Генеральной подрядной организацией строительства является ОАО «Строительное управление № 813».

Генеральным планом подготовки Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» к Евро-2012 предусмотрены, в частности, реконструкция и расширение существующих перронов.