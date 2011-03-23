В Винницкой области грузоперевозки выросли на 33%

В Винницкой области за январь-февраль 2011 года перевезено 1,7 млн. тонн грузов, что на 33%, или 0,422 млн. тонн, больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в январе-феврале т.г. 11,17 млн. тонн груза отправлено железнодорожным транспортом, что на 27,6% больше аналогичного показателя 2010 года. В частности, увеличился объем перевозки каменного угля – в 3 раза, химических и минеральных удобрений – в 1,8 раза, строительных материалов – в 1,6 раза, лома черных металлов – в 1,5 раза, цемента – в 1,5 раза, лесных грузов – на 6%. Вместе с тем, уменьшились объемы отправки нефти и нефтепродуктов – в 2,1 раза, зерна и продуктов помола – на 7,3%.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) за январь-февраль 2011 года перевезли 526 тыс. тонн грузов, что в 1,5 раза больше объема перевозок грузов за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в январе 2011 года было перевезено 708,3 тыс. тонн грузов, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

В 2010 году в области перевезено 13,657 млн. тонн грузов, что на 8,7%, или 1,093 млн. тонн, больше, чем в 2009 году.