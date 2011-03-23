ДЖД намерена привлечь банков 1,089 млрд. грн. для перекредитования

Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала ряд банков для привлечения кредитных средств на общую сумму 1,089 млрд. грн. с целью перекредитования действующих кредитных договоров.

Об этом говорится в конкурсной документации, переданной Донецкой железной дорогой УНИАН.

В частности, ДЖД намерена привлечь сроком на 1 год у «Укрсиббанка» 250 млн. грн. (общая стоимость договоров – 281,5 млн. грн.), у «Райффайзен Банка Аваль» – 200 млн. грн. (стоимость – 230,294 млн. грн.), у «Укрсоцбанка» – 14 млн. грн. (стоимость – 16,458 млн. грн.).

Кроме того, сроком на 3 года планируется привлечь средства у Европейского промышленного банка на сумму 50 млн. грн. (стоимость – 62,164 млн. грн.), у ПУМБа – 210 млн. грн. (стоимость – 277,200 млн. грн.), у «ВТБ Банка» – 264,129 млн. грн. (стоимость – 398,835 млн. грн.), у «Райффайзен Банка Аваль» – 100 млн. грн. (стоимость – 148,777 млн. грн.).

Все предложения банков акцептированы 18 марта 2011 года. Соответствующие договора планируется подписать до 17 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).