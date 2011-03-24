АМК проверяет обоснованность повышения стоимости проезда на маршруте Борисполь – Киев
09:51, 24 марта 2011Транспорт/Связь
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Антимонопольный комитет Украины (АМК) проверяет обоснованность повышения тарифов на проезд по маршруту Борисполь – Киев.
Как отмечается в переданном УНИАН сообщении комитета, о проведении данного расследования сообщил первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО в эфире «5 канала».
Расследование проводится на основании соответствующего обращения гражданина Украины. Как отмечается в его обращении, с 21 марта т.г. стоимость проезда в маршрутках от Борисполь до Киев повысилась вдвое.
Киевскому областному отделению АМК поручено проверить деятельность перевозчиков этого маршрута на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства.
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