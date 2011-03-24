АМК проверяет обоснованность повышения стоимости проезда на маршруте Борисполь – Киев

Антимонопольный комитет Украины (АМК) проверяет обоснованность повышения тарифов на проезд по маршруту Борисполь – Киев.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении комитета, о проведении данного расследования сообщил первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО в эфире «5 канала».

Расследование проводится на основании соответствующего обращения гражданина Украины. Как отмечается в его обращении, с 21 марта т.г. стоимость проезда в маршрутках от Борисполь до Киев повысилась вдвое.

Киевскому областному отделению АМК поручено проверить деятельность перевозчиков этого маршрута на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства.