В Хмельницкой области 26% дорог непригодны для эксплуатации

В Хмельницкой области 26% дорого, а это около 2 тыс. км, непригодны для эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА во время совещания с работниками облавтодора.

«Я убежден, что руководство «Укравтодора» поймет наши проблемы. Мы просим, чтобы из-за Евро-2012 не потерять дороги Хмельницкой области. В прошлом году на дорогу общегосударственного значения М-12 ни одной гривни не выделено. Сегодня в большинстве случаев уже не идет речь о ямочном ремонте, говорится о новом строительстве», – сказал он.

При этом В.ЯДУХА отметил, что в прошлом году областная ГАИ перечислила в государственный бюджет 36 млн. грн. транспортного сбора.