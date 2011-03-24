Суд отклонил апелляционный иск «Киевстара» к Vega

Апелляционный хозяйственный суд Киева 22 марта 2011 года принял постановление, согласно которому решение Хозяйственного суда Киева по делу №21/97 о заключении договора о взаимосоединении сетей «Киевстара» и компании "Укомлайн", входящей в телекоммуникационную группу Vega, на условиях, предложенных Vega, оставлено без изменения, а апелляционная жалоба "Киевстара" – без удовлетворения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Ранее, 29 декабря 2010 года, Хозяйственный суд Киева в полном объёме удовлетворил исковое заявление "Укомлайна" и обязал "Киевстар" заключить договор о взаимосоединении телекоммуникационных сетей на условиях, предложенных "Укомлайном". Предметом исковых требований компании «Укомлайн» был размер расчетных такс за доступ на сеть «Укомлайн» с сети «Киевстар» и с сети «Укомлайн» на сеть «Киевстар» в период с июня 2010 года по 31 декабря 2011 года.

Переговорный процесс между Vega и «Киевстар» относительно стоимости интерконнекта продолжался на протяжении всего 2010 г. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию действие договора между компаниями продлевалось на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны.

31 мая 2010 г. истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях. Переговорный процесс, в котором принимала участие и Национальная комиссия по вопросам регулирования связи, не принес результатов.

Поэтому 8 октября 2010 г. компания «Укомлайн» была вынуждена обратиться в хозяйственный суд Киева с требованием обязать «Киевстар» заключить договор о взаимосоединении сетей на условиях, предлагаемых Vega.

В свою очередь, компания «Киевстар» подала несколько исковых заявлений к компании «Укомлайн»: встречный иск с требованием заключить договор о взаимосоединении сетей на своих условиях, а также иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 9 668 054,13 грн.

Хозяйственный суд Киева своим определением от 18 ноября 2010 г. остановил производство по делу №21/100 по иску «Киевстара» к компании «Укомлайн» о возмещении имущественного ущерба. Компании «Киевстар» также было отказано в удовлетворении ходатайства об обеспечении указанного иска путем ареста денежных сумм, находящихся на расчетных счетах «Укомлайна». Руководствуясь ст. 79 ГПК Украины, суд остановил производство по делу №21/100 до рассмотрения дела №21/97 о решении преддоговорного спора между компаниями.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных. Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины – «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и др. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20 областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".

Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.