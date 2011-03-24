Реконструкцию терминала в Симферопольском аэропорту планируют завершить к июню

Реконструкцию терминала прибытия в Симферопольском аэропорту планируется завершить к июню текущего года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

По его словам, в этом сезоне планируется запустить ряд новых авиарейсов в Крым. В частности, с июля планируется открыть лоукост-авиарейс российской компании «Авианова» между Москвой и Крымом, минимальная стоимость билета составит 15 долл.

Также достигнута договоренность с немецкой компанией, которая будет осуществлять рейс Франкфурт – Симферополь. Кроме того, в этом курортном сезоне планируется организовать авиарейсы из Минска, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, а также из Польши, Австрии и Турции.

По данным министра курортов и туризма Крыма, летом текущего года планируется запустить чартерный поезд Москва – Евпатория, время пути которого будет меньше на 6 часов.

Г.ПСАРЕВ отметил, что к началу курортного сезона в строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения вложено 0,5 млрд. грн. из стабилизационного фонда. Также обновлен троллейбусный парк – закуплен 61 троллейбус, 30 из которых – для горных трасс.