ЛЖД с 1 апреля отменяет курсирование «зимних» поездов между Ворохтой и Ивано-Франковском

С 1 апреля Львовская железная дорога отменяет курсирование ускоренных пассажирских поездов повышенного комфорта № 840/841 Ивано-Франковск – Ворохта и № 842/843 Ворохта – Ивано-Франковск, работавших для удобной доставки пассажиров на горнолыжные курорты Карпат. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги. Напомним, указанные поезда курсировали с 25 декабря 2010 года.

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