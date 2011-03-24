ЮЗЖД внесла изменения в расписание пригородных поездов с 4 по 20 апреля

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 4 по 20 апреля изменяет маршрут следования электропоездов и отменяет курсирование некоторых электропоездов пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, ЮЗЖД обращает внимание пассажиров на то, что в связи с внедрением «технических окон» на участках Гребенка – Киев, Киев – Фастов – Казатин – Жмеринка – Гречаны – Волочиск с 4 по 20 апреля отменяется курсирование электропоездов: № 6036 Фастов – Киев, № 6026 Фастов – Киев, № 6015 Киев – Фастов и № 6027 Киев – Фастов.

С 9 по 14 апреля отменяется курсирование электропоезда № 6028 Фастов – Киев, с 9 по 20 апреля отменяется курсирование электропоезда повышенной комфортности № 827/828 Киев – Жмеринка – Киев.

Также на этих участках произойдут изменения в расписании движения электропоездов пригородного сообщения: 4 и 5 апреля электропоезд № 6007 Киев – Фастов будет следовать до ст. Мотовиловка; с 4 по 8 апреля э/п № 6030/6039 Фастов – Киев-Северная – Фастов будет следовать по маршруту Фастов – Киев-Пасс. – Фастов; э/п № 6912/6921 Киев-Северная – Нежин – Киев-Северная будет курсировать по маршруту Борщаговка – Нежин – Борщаговка.

С 4 по 14 апреля электропоезд № 6021/6042 Киев – Фастов – Киев будет курсировать по маршруту Киев – Мотовиловка – Киев. С 4 по 20 апреля э/п № 6013 Киев-Северная – Фастов будет курсировать со ст. Киев-Пасс. до ст. Фастов, э/п № 6820 Киев-Северная – Яготин – со ст. Борщаговка-Тех. до ст. Гребенка; э/п № 6822 Борщаговка-Тех. – Гребенка – со ст. Киев-Северная до ст. Яготин; э/п № 6817 Яготин – Киев-Северная – со ст. Борщаговка-Тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов пригородного сообщения.