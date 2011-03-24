ПЖД в 2011 году капитально отремонтирует 170 км пути

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2011 г. капитально отремонтирует 170 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Также в т. г. планируется выполнить средний ремонт 110 км пути и комплексно-оздоровительный ремонт 208 км пути. На дороге заменят 102 комплекта стрелочных переводов и отремонтируют 64.

Сегодня ПЖД практически готова к началу сезонных восстановительных работ.

На подготовку и ремонт специальной техники использовано 3,4 млн. грн. Основные ремонтные работы в 2011 г. запланированы на направлениях Пятихатки-Чаплино и Лозовая–Симферополь.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из самых крупных ж/дорог Украины. Эксплуатационная сеть дороги превышает 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

В состав магистрали входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская).