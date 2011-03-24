ОЖД намерена привлечь кредиты у "Марфин Банка" и банка "Киев"

Одесская железная дорога в результате конкурсных торгов отобрала "Марфин Банк" и банк "Киев" для привлечения кредитных средств на общую сумму 139,402 млн. гривен сроком на один год для рефинансирования и пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, "Марфин Банк" готов предоставить 89,405 млн. грн., стоимость которых составит 11,250 млн. грн., банк "Киев" – 50 млн. грн. стоимостью 7 млн. грн.

Предложения банков акцептированы 14 марта т.г.

Соответствующие договоры планируется подписать до 13 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога — железная дорога, обслуживающая юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

«Марфин Банк» (Одесса, до 2010 года - Морской транспортный банк) зарегистрирован Национальным банком Украины в марте 1995 года.

Банк в 2010 году получил прибыль 6,045 млн. гривен.

На 1 января 2011 г. Marfin Popular Bank (Кипр) напрямую владеет 99,8813% украинского банка.

АКБ «Киев» создан в 1993 году.

Банк в 2010 году получил чистый убыток в 220,7 млн. грн.

Банк «Киев» в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.