Рынок медиа-рекламы в Украине вырастет на 30% - Carat

Независимое медийное агентство Carat (Великобритания) обновило свой прогноз развития рекламного рынка. Согласно исследованию, в 2011 году общемировой рекламный рынок вырастет на 5,7%. Рост рынка в 2012 году, по прогнозам, составит 6,2%. Об этом говорится в пресс-релизе AITI/Carat (представляет интересы Carat в Украине), переданном агентству УНИАН.

Основными драйверами такого роста аналитики агентства называют футбольный чемпионат Евро-2012, проведение Олимпийских Игр в Лондоне, а также президентские выборы в США.

В частности, по данным исследования, наибольший рост продемонстрируют сегменты телевидения и интернет-рекламы с прогнозом 6,7% и 13,6% в 2011 г., а также 6,5% и 14,5% в 2012 г. Данные по остальным медиа останутся без существенных изменений.

Следует отметить, что Carat улучшил свой прогноз развития рынка, сделанный в августе прошлого года. «Мировая рекламная индустрия может смотреть в будущее с уверенностью», – отмечают в Carat.

В AITI/Carat оценивают развитие отечественного рекламного медиа рынка с большим оптимизмом.

«В Украине мы ожидаем, что рынок медиа рекламы в 2011 году вырастет примерно на 30%. При этом, учитывая интерес и рекламодателей и СМИ к Чемпионату Европы по футболу, в следующем году прирост рынка может составить не меньше 40%», - отметила управляющий директор медийного агентства полного цикла AITI/Carat Марина МАЗАРСКАЯ.

«Ясно, что темпы развития в различных сегментах будут серьезно отличаться. Лучше и быстрее у нас в стране развивается Интернет. И это будет продолжаться до тех пор, пока это медиа займет долю в 12%-15%, как это уже произошло на ключевых ранках», - говорит директор агентства.

В то же время, по словам М. Мазарской, в связи с началом работы в 2011 году сразу с несколькими крупными клиентами, AITI/Carat растет намного быстрее украинского рынка, практически удвоив свои обороты.

Справка УНИАН. AITI/Carat – медийное агентство полного цикла. Основано в 1992 году. C 2003 - официальный партнер международного рекламного агентства Carat в Украине. Среди клиентов агентства: Coca-Cola, Nokia, Stada/Нижфарм, Сильпо, АВК, Pernod Ricard, Концерн Niko, Adidas/Reebok, SCA, Три Медведя, Philips.

AITI/Carat входит в состав коммуникационной группы Aegis Media/GMG. В группу также входят медиа агентство AMM/Vizeum, digital-агентство AdPRO (partner of Isobar), агентство по наружной рекламе Master AD (partner of Posterscope), в Молдове - AMM Moldova. Все указанные агентства занимают лидирующие позиции в своих сегментах рынка.