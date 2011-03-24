Железные дороги получили менее 13,6% компенсации за льготников

Железные дороги Украины с января по февраль 2011 года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 74,8 млн. грн., при этом компенсации получено менее чем 13,6% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 45 млн. грн., получены компенсации в размере около 10 млн. грн., что составляет 22,5%.

По данным ведомства, также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железные дороги перевезли студентов на сумму 27,2 млн. грн., а компенсации не получили вообще. Аналогичная ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Компенсации за их перевозку в размере 2,3 млн. грн. не получены.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.