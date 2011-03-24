ДЖД назначила два дополнительных поезда к пасхальным и майским праздникам

По состоянию на 24 марта 2011 года Донецкая железная дорога назначила два дополнительных поезда в связи с увеличением пассажиропотока с приближением пасхальных и майских праздников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, эти поезда будут курсировать на традиционно популярных в праздничные дни столичных направлениях.

Поезд № 524/523 Луганск – Киев будет отправляться из Луганска 21, 25, 28 апреля и 5, 9 мая в 18:19, прибытие в столицу – в 12:27 следующего дня, отправление из Киева – 22, 26, 29 апреля и 6, 10 мая в 23:46, прибытие в Луганск – в 18:26 следующего дня.

Поезд № 577/576 Донецк – Киев будет отправляться из Донецка 21, 25, 28 апреля в 15:50, прибытие в столицу – в 5:44, отправление из Киева – 22, 26, 29 апреля в 15:05, прибытие в Донецк – в 5:04 следующего дня.

Как сообщает ДЖД, кроме этого, сегодня рассматривается вопрос о назначении дополнительного поезда сообщением Дебальцево – Симферополь.

Также с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и расширения спектра услуг с 25 марта в состав поезда № 119/120 сообщением Донецк – Киев будет включен вагон-автомобилевоз отправлением из Донецка каждую пятницу и воскресенье, отправлением из Киева каждую субботу и понедельник.

Донецкая железная дорога будет анализировать пассажиропоток и назначать дополнительные поезда, а также включать прицепные дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда по мере необходимости, отмечается в сообщении.