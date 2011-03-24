ДЖД модернизирует 85 км путей на Лозовском направлении

Донецкая железная дорога начала сезон ремонтно-путевых работ и в этом году проведет масштабные работы, модернизовав 85 км путей на участке Лозовая – Славянск – Константиновка – Ясиноватая – Донецк, где планируется ввести ускоренное движение пассажирских поездов к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Как напоминают на дороге, это направление входит в транспортный коридор ускоренного движения Львов – Киев – Харьков – Донецк. Всего на Лозовском направлении модернизируют 85 км путей, другими видами ремонта будет оздоровлено 73,1 км путей. Кроме того, будут заменены на новые 109 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях – 104 комплекта.

Модернизация путей предусматривает замену верхнего строения путей (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительными машинами и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожных путей увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи, способствует повышению интенсивности пропуска поездов и безопасности движения. На участке будет установлена максимально допустимая скорость движения поездов до 160 км/ч.

Напомним, с 20 марта в связи с масштабными ремонтно-путевыми работами произошли изменения маршрутов следования 16 поездов формирования Донецкой железной дороги в направлении Львов – Жмеринка – Киев – Полтава – Донецк через станции Букино и Артемовск-2 вместо станций Лозовая и Славянск. Данные изменения будут действовать до введения нового графика движения – 31 мая 2011 г.