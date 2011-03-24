В Тернопольской области грузоперевозки выросли на 6%

В Тернопольской области в январе-феврале 2011 года по сравнению с январем-февралем 2010 года объемы грузоперевозок увеличились на 6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в январе-феврале перевезено 323,1 тыс. т грузов.

Из них 163,5 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом (на 69,1% больше, чем за январь-февраль 2010 года). Объемы перевозки железной дорогой строительных материалов выросли в 3,6 раза, лома черных металлов – в 2,3 раза, лесных грузов – на 33,1%. Наряду с этим уменьшилось отправление зерна и продуктов помола - на 16,9%. Среднесуточная разгрузка вагонов выросла на 13,3% и составила 34 единицы.

Автомобильным транспортом в январе-феврале было перевезено 159,6 тыс. т грузов, что на 23,4% меньше, чем в январе-феврале 2010 года.

Грузооборот в области в январе-феврале увеличился на 17,9% и составил 165,5 млн. т/км. На железной дороге он увеличился на 53,4% и составил 72,4 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – не изменился и составил 93,1 млн. т/км.