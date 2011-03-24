«Укрзализныця» увеличит грузоперевозки не менее чем на 15%

«Укрзализныця» в 1-м квартале 2011 г. рассчитывает увеличить грузоперевозки не менее чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель генерального директора государственной администрации железнодорожного транспорта Виктор ЧОРНЫЙ в ходе V Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития транспортных систем в условиях реформирования железнодорожного транспорта: управление, экономика и технологии».

«Страна выходит из кризиса: в 1-м квартале мы ожидаем не менее 15% прирост объемов грузоперевозок, в том числе транзит — на около 25%», - сказал В. ЧОРНЫЙ.

В то же время, по его словам, ведомство испытывает дефицит подвижного состава, особенно при организации международных перевозок. В частности, это связано с реформированием железных дорог Российской Федерации, в результате которого инвентарный парк вагонов стал частным, поэтому его не могут использовать ж/д администрации других стран, как раньше. «С созданием двух вагонных дочерних компаний РЖД российский инвентарный парк стал частным, и другие ж/д администрации этот парк использовать не могут. И мы испытываем жесточайший дефицит при организации международных перевозок грузов», - сказал заместитель гендиректора «Укрзализныци».

В то же время, по его словам, вагоны в Украине строятся. В частности, в 2010 г. было произведено свыше 37 тыс. грузовых вагонов, что больше, чем в докризисные годы. На 2011 г. запланировано увеличить производство еще на 20%.

Как отметил В.ЧОРНЫЙ, еще одной причиной нехватки вагонов является их нерациональное использование. По его словам, в этой связи на сегодня в составе «Укрзализныци» создан Центр транспортной логистики. «На наш взгляд, эта компания должна содействовать операторам в рациональном использовании подвижного состава», - сказал он. Также планируется создание предприятия «Украинский вагон», однако формат его пока не определен. Кроме того, одной из главных задач, стоящих перед ведомством, является признание электронного документа таможенной декларацией, что упростит процесс грузоперевозок.

Как сообщал УНИАН, объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом Украины в первом квартале 2010 года увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 95,5 млн. тонн. В частности, во внутреннем сообщении перевезено 49,7 млн. тонн (больше на 3,5%), импорт составлял 7,6 млн. (больше на 90,8%), экспорт – 26,3 млн. (больше на 17,6%), транзит – 11,9 млн. (меньше на 6%).