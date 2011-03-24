«Укрзализныця» намерена сокращать разницу в тарифах на перевозку грузов 1-го и 3-го тарифного класса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель генерального директора государственной администрации железнодорожного транспорта Виктор ЧОРНЫЙ в ходе V Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития транспортных систем в условиях реформирования железнодорожного транспорта: управление, экономика и технологии».

«На сегодня мы разрабатываем новый Сборник тарифов на грузоперевозки, которым будет предусмотрено прописывать нормы, которые будут уменьшать эту существенную разницу между тарифами 1-го тарифного класса и 3-го тарифного класса», - сказал он.

Как пояснил он, грузы 1-го тарифного класса перевозятся на грани рентабельности, и их объем постоянно растет, так как, по понятным причинам, железные дороги успешно конкурируют с другими видами транспорта, в то же время высокостоимостные грузы уходят на другие виды транспорта.

Напомним, грузы первого тарифного класса железных дорог являются низкостоимостными: это щебень, песок, шлаки, зола и пр.

Как ранее сообщала «Укрзализныця», введение в действие нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ней услуги запланировано на 2012 год в соответствии с Программой экономических реформ в Украине. Документ разрабатывается совместно с Министерством транспорта и связи, Минэкономики, Минфином, с привлечением отраслевой науки и партнеров «Укрзализныци», операторов подвижного состава, ассоциаций, предприятий базовых отраслей экономики Украины.

С 1 мая 2009 года при введении в действие нынешнего Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины увеличения тарифов на грузоперевозки не произошло. Изменения коснулись того, что тариф был разбит на транспортную, инфраструктурную, локомотивную и вагонную составляющие.