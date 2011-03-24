В Винницкой области пассажироперевозки выросли на 6,1%

Объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области в январе-феврале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 6,1%, или на 2,403 млн. пассажиров - до 41,8 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, в январе-феврале 2011 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, сократились по сравнению с январем-февралем 2010 года на 0,1% - до 5 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-феврале 2011 года увеличились по сравнению с январем-февралем 2010 года на 2,3% - до 16,1 млн. пассажиров.

Также в январе-феврале 2011 года электротранспортом в областном центре перевезено 20,8 млн. пассажиров, в том числе троллейбусным транспортом - 11 млн. пассажиров, трамвайным – 9,8 млн. Общее количество пассажиров, перевезенных электротранспортом, по сравнению с январем-февралем 2010 г. увеличилось на 11%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился по сравнению с 2009 годом на 2,6%, или 6,466 млн. пассажиров - до 255,1 млн. пассажиров.