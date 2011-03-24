Эксперты считают юридически необоснованным иск МАУ к «АэроСвит»

Намерение авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) оспорить в судебном порядке право авиакомпании «АэроСвит» выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев–Лондон–Киев юридически необоснованно.

Об этом сказал в комментарии УНИАН управляющий партнер GR&BM Consulting Дмитрий АТАМАНЧУК.

В частности, он отметил, что МАУ не может иметь эксклюзивных прав на этот маршрут, а Фонд госимущества Украины (ФГИУ) не мог гарантировать то, что не предусмотрено действующим законодательством Украины.

«Авиакомпания МАУ, как и любое другое авиапредприятие, не может иметь эксклюзивных прав на эксплуатацию тех или иных маршрутов. Сейчас сложно сказать, вследствие каких обстоятельств около 10 лет назад в Устав МАУ была внесена гарантия Фонда госимущества на эксклюзивные права эксплуатации маршрута Киев-Лондон-Киев. Однако совершенно очевидно следующее: ФГИУ никоим образом не может гарантировать то, что не относится к его компетенции», - сказал Д. АТАМАНЧУК.

В самой авиакомпании «АэроСвит» уверены в юридической бесперспективности иска МАУ. В частности, исполнительный секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО сообщил в комментарии УНИАН, что иск МАУ не имеет перспектив. «Судебный иск «Международных авиалиний Украины» относительно признания недействительным решения Госавиадминистрации по поводу назначения авиакомпании «АэроСвит» на маршрут Киев-Лондон-Киев не имеет юридических перспектив. Во-первых, иск принят к рассмотрению с несоблюдением принципа предметной подсудности. Следовательно, суд должен прекратить производство по данному делу. Во-вторых, требования истца базируются на некоей несуществующей эксклюзивности МАУ в отношении назначения на маршрут Киев-Лондон-Киев», - сказал М. ЮХИМЕНКО. По его словам, указанное в иске требование восстановить эксклюзивное право МАУ на выполнение рейсов между столицами Украины и Великобритании удовлетворить невозможно в силу того, что эксклюзивность не предусмотрена ни одним законодательным или нормативным актом Украины.

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация о том, что МАУ подала иск в Хозяйственный суд Киева к Госавиаслужбе, Фонду госимущества и авиакомпании «АэроСвит». Авиакомпания МАУ оспаривает решение Госавиаслужбы предоставить «АэроСвиту» право выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев–Лондон-Киев. В МАУ считают, что Госавиаслужба сделала это вопреки договору между акционерами авиакомпании и ФГИУ, которым предусматривается получение МАУ эксклюзивных прав на более чем 20 европейских маршрутов (в числе которых и направление Киев-Лондон).

2 марта 2011 года «АэроСвит» начал полеты по маршруту Киев-Лондон-Киев (принимающий аэропорт Gatwick). Кроме «АэроСвита» и МАУ (принимающий аэропорт Gatwick), из Киева в Лондон выполняет регулярные рейсы материнская компания украинского low-cost перевозчика Wizz Air Hungary (принимающий аэропорт Luton).