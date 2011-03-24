Доход Samsung Electronics в 2010 году вырос на 13%

Консолидированный доход компании Samsung Electronics (Корея) в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 13% и достиг рекордной отметки в 154,63 триллиона корейских вон (1000 вон = около 0,9 долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Консолидированная прибыль также достигла рекордной величины в 16,15 триллиона вон.

Как отметил вице-председатель правления и СЕО компании Samsung Electronics Джисанг ЧОЙ, «даже несмотря на продолжающийся эффект от мирового финансового кризиса», в прошлом году Samsung удалось достичь самого высокого уровня продаж и чистого дохода с момента основания компании в 1969 году.

Он также подчеркнул, что 2011 год будет очень перспективным для производителей электронной техники, в связи с чем растущая конкуренция продолжит оказывать негативное влияние на размер прибыли. Он надеется, что Samsung Electronics сохранит позитивную динамику роста объемов продаж и снова получит рекордные доходы.

Основополагающими принципами стратегии компании в текущем году, по словам Дж. ЧОЯ, станут: поддержание лидерства на рынке путем разграничения ресурсов в каждом бизнес-сегменте; ускорение развития будущих направлений бизнеса, которые обеспечат поддержку роста в течение последующих 5-10 лет; интеграция управленческих ресурсов для быстрого реагирования на бизнес-риски в периоды неопределенности на рынке.

Samsung Electronics намерен укреплять свои лидерские позиции, усиливая конкурентные преимущества в сегментеах LCD-панелей, мобильных устройств и плоскопанельных телевизоров, в то же время продолжая развивать бизнес-подразделения System LSI, IT и бытовой техники.

В соответствии с планами по дальнейшему росту, Samsung будет активно реагировать на рыночные изменения, особенно в области программных решений и сервисов.

Кроме того, компания продолжит активно проникать в новые для нее сферы бизнеса. В частности, Samsung Electronics собирается развивать бизнес в области медицинского оборудования, а также стать лидером в производстве солнечных элементов питания.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой лидер в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2009 году составили 116,8 млрд. долларов США.

Штат Samsung Electronics насчитывает около 174 тыс. сотрудников, работающих в 193 офисах в 66 странах мира. В состав компании входят восемь независимо управляемых бизнес-подразделений: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Semiconductor и LCD. Являясь одним из самых быстрорастущих мировых брендов, Samsung Electronics лидирует на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и LCD-дисплеев.