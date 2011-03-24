Мобильной связью в Украине в 2010 году пользовались 82% населения - исследование

Проникновение мобильной связи за 2010 год выросло на 2 п.п. и составило 82% населения.

Об этом говорится в исследовании компании "GfK Ukraine", результатами которого располагает УНИАН.

В течение 2010 года продолжилась тенденция к росту пользования мобильной связью среди лиц в возрасте старше 50 лет. В четвертом квартале 2009 года мобильной связью пользовалось 77% украинцев в возрасте 50-59 лет и лишь 48% в возрасте старше 60 лет. За 2010 год уровень проникновения мобильной связи среди этой возрастной группы вырос на 3-6 п.п. и достиг 80% среди лиц в возрасте 50-59 годов и 54% среди группы старше 60 лет.

Как результат, средний уровень проникновения мобильной связи в четвертом квартале 2010 года достиг отметки 82% по сравнению с 80% в четвертом квартале 2009 года.

В прошлом году также наблюдалось увеличение средних расходов на услуги мобильной связи. В конце 2009 года украинцы тратили на мобильную связь в среднем 43 грн. в месяц. В течение 2010 года средние расходы увеличились до 45 грн./мес. При этом доля тех, кто тратит на мобильную связь менее 30 грн./мес., уменьшилась с 16% до 11%, в то же время с 18% до 24% выросла группа тех, кто тратит на мобильную связь свыше 50 грн. в месяц. Более половины украинцев (51%) тратит на мобильную связь в пределах 30-35 грн. ежемесячно.

Одним из ключевых драйверов роста рынка мобильной связи стал мобильный Интернет. В последнем квартале 2009 года лишь 2% украинцев старше 16 лет пользовались Интернетом через сеть мобильной связи. В течение 2010 года количество таких пользователей выросло почти на 75% и достигло в четвертом квартале 2010 года 3,5% среди всех украинцев старше 16 лет. Наибольшее пользование мобильным Интернетом характерно для молодежи в возрасте 16-19 годов, среди каких 14% пользуется этим типом доступа, и жителей сел, для которых этот показатель достиг 10%.

Несмотря на высокую маркетинговую активность операторов мобильной связи и изменения стратегий операторов, по данным опросов, структура рынка остается почти без изменений — изменения долей рынка в течение 2010 года не превышали 1 п.п. Как и раньше, лидером рынка является "Киевстар", чья доля вместе с Beeline составляла в четвертом квартале 52%. Услугами мобильной связи компании МТС пользуется 42% всех пользователей мобильной связи, третье место по доле рынка принадлежит life:), который избрали 15% абонентов сетей мобильной связи в Украине.

Исследование "GfK Ukraine" опирается на данные опросов населения, которые проходили в рамках ежемесячного регулярного исследования рынков финансовых и телекоммуникационных услуг. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в месяц. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону обитания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.