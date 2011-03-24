МТС запустила беспроводной доступ в Интернет еще в 4 городах Украины

Оператор мобильной связи «МТС Украина» расширил покрытие своей сети высокоскоростного беспроводного интернет-доступа на четыре новых города Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Как отмечается в сообщении, возможность пользоваться услугами «МТС Коннект 3G» для высокоскоростного беспроводного интернет-доступа появилась у жителей городов Перевальск и Свердловск Луганской области, Миргород Полтавской области и населенного пункта Вита-Почтовая Киевской области. Обеспечение покрытия в Вите-Почтовой позволило также пользоваться данной услугой в близлежащих селах Круглык, Юривка, Иванковичи и Новое.

МТС также улучшила существующее покрытие в Киеве, Львове и Днепродзержинске. В этих городах оператор установил новые базовые станции, а также увеличил пропускную способность существующих.

Справка УНИАН. Услуга «MTС Коннект 3G» предоставляет высокоскоростной интернет-доступ по беспроводным каналам технологии третьего поколения связи. Максимальная скорость при входящем трафике может достигать 3,1 Мбит/с.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,27 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.