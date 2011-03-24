Тендеры на получение лицензий для CDMA-800 состоятся летом

На сегодняшнем очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о проведении тендеров на получение лицензии на пользование дополнительными полосами радиочастот (РЧР) в Сумской, Черкасской и Черновицкой областях для радиотехнологии цифровой сотовой радиосвязи CDMA-800.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, в последнее время в НКРС обратились операторы телекоммуникаций, которые видят перспективы развития сетей сотовой радиосвязи CDMA-800 в отдельных регионах Украины. В связи с этим НКРС, «воплощая государственную политику регулирования ограниченного радиочастотного ресурса», объявляет о проведении тендера на получение лицензий на пользование дополнительными полосами радиочастот для CDMA-800, поскольку спрос на РЧР превышает имеющиеся возможности распределения радиочастотного ресурса.

На тендер выставлены полосы радиочастот 840,455-841,705/885,455-886,705 Мгц в Сумской области, 841,715.842,965/ 886,715.887,965 Мгц в Черкасской области и 841,715.842,965/ 886,715.887,965 Мгц в Черновицкой области. Ширина каждой полосы - 2,5 Мгц. Лицензии действительны до 2016 года.

Сообщения от субъектов ведения хозяйства будут приниматься НКРС с 1 по 29 апреля 2011 года. После рассмотрения тендерной документации и уплаты тендерных гарантий определение участников завершится до 08.06.2011 года. Победитель будет определен тендерной комиссией во главе с председателем НКРС по наивысшей предложенной цене.

Условия тендера будут обнародованы на официальном сайте НКРС, в журнале „Бюллетень НКРС (официальное издание)”, в газете „Правительственный курьер”.

Справка УНИАН. В настоящее время услуги сотовой связи в стандарте CDMA-800 предоставляют три оператора: "Интертелеком" (Одесса), ITC и «Телесистемы Украины» (Киев). Общая абонбаза в сетях сотовой связи этого стандарта составляет более 1,5 млн. человек.