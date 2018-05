Honda продлила остановку производства на двух заводах

Сегодня третий по величине японский автопроизводитель Honda Motor Co. принял решение о продлении остановки производства на двух своих заводах в Японии до 3 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе официального импортера Honda Motor Co. в Украине - компании Honda Ukraine.

В частности, Honda приняла решение о продлении приостановки производства готовых автомобильных частей на заводе Саяма предприятия Саитама (Саяма, Саитама) и на заводе Судзука (Судзука, Мие) до воскресенья, 3 апреля.

Что касается операций, начиная с 4 апреля и далее, Honda примет решение на основании хода восстановления японского общества в целом, а также — на основании поставок комплектующих.

«Мы глубоко сожалеем о любых неудобствах, которые мы можем причинить нашим клиентам», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, компания отмечает, что Honda возобновит производство мотоциклов и силовых установок на заводе Кумамото (Озу-мачи, Кикучи-гун, Кумамото) в понедельник, 28 марта.

На заводе Точиги (Мока, Точиги) почти по всем объектам и оборудованию были завершены ремонтные и инспекционные мероприятия.

На других предприятиях, включая Automobile R&D Center (Точиги) при Honda R&D Co., Ltd. и Honda Engineering Co., Ltd., сотрудники, которые будут заняты в восстановлении, начинают выходить на работу. Тем не менее, исходя из прогноза, что полное восстановление этих объектов займет несколько месяцев, Honda приняла решение временно перевести некоторые функции, такие как разработка автомобильной продукции, разработка технологий производства и закупки, на предприятия Honda в других местах, таких как Саяма, Судзука и Вако.

Honda прилагает все усилия к восстановлению своих производств и всего японского общества, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 марта крупнейшие автогиганты Японии Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. объявили о временном прекращении работы своих заводов в Японии из-за землетрясения.

22 марта Honda Ukraine заявила, что землетрясение в Японии не скажется на поставках в Украину.

Справка УНИАН. Компания Honda Ukraine является 100%-ной дочерней компанией европейского подразделения Honda Motor Co. - Honda Motor Europe Ltd. Компания имеет в Украине 29 официальных дилеров.