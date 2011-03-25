Гостаможслужба предлагает сократить количество документов для временной декларации

Государственная таможенная служба Украины предлагает усовершенствовать порядок таможенной процедуры с применением периодической таможенной декларации, в частности сократить количество подаваемых предпринимателями документов для получения права предоставлять временную декларацию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

Соответствующий проект постановления, разработанный Гостаможслужбой, согласован с Кабинетом министров.

В частности, предлагается сократить количество документов до одного, а для ввоза товаров с целью использования в непрерывном производстве – до двух. Сроки рассмотрения таможнями заявления о предоставлении разрешения на подачу периодической таможенной декларации предлагается сократить до трех часов.

Также новым порядком предлагается установить срок действия периодической декларации (не более 6 месяцев) и периодичность представления такой декларации на товары, перемещенные на протяжении срока действия периодической таможенной декларации (до 15 числа месяца, который наступает после каждого календарного месяца ее действия).

Кроме того, конкретизируются основания для отказа в предоставлении разрешения на подачу периодической таможенной декларации.

Введение на протяжении периода действия периодической таможенной декларации режима лицензирования или запрета экспорта (импорта) товаров определяется основанием для отказа в пропуске товаров через таможенную границу Украины по такой декларации.

Совершенствование порядка применения периодической таможенной декларации позволит уменьшить количество операций таможенного контроля по отношению к отдельной партии товаров, считают таможенники.