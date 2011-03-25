Таможня с 5 апреля начинает пилотный проект по электронному декларированию

Государственная таможенная служба Украины с 5 апреля начинает пилотный проект по декларированию, таможенному контролю и оформлению товаров с применением электронных грузовых таможенных деклараций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Согласно приказу Гостаможслужбы от 24 марта 2011 года №247, пилотный проект будет проведен на базе Киевской региональной, Киевской областной и Южной таможен.

В проекте примут участие пять предприятий: ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", ОАО "Мироновский хлебопродукт"; ОАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов", ДП "Авто Интернешнл", АО "Пласке".

Таможенное оформление товаров данных предприятий будет осуществляться в таможенных режимах импорта, таможенного склада и транзита.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Гостаможслужбы Игоря КАЛЕТНИКА, служба планировала осуществить пилотный проект по внедрению механизма электронной таможни с компаниями «Данон» и Nestle.

«На сегодня начали несколько пилотных проектов с компаниями «Данон», Nestle, вчера этот вопрос обговорили с «АрселорМиттал Кривой Рог», – отметил он.