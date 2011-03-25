Производитель тормозных колодок DAfmi начал поставки в Швецию

Крупнейший в СНГ производитель элементов тормозной системы DAfmi – ООО «Дафми» (г. Днепропетровск) начал поставки тормозных колодок в Швецию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в феврале специалисты DAfmi получили заказ, а в середине марта отгрузили первую партию тормозных колодок класса «премиум» ТМ Intelli в Швецию.

При этом отмечено, что ранее компания поставляла свою продукцию на рынки Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана и Украины.

Также в сообщении сказано, что в данный момент специалисты предприятия ведут переговоры о поставках своей продукции в Сирию.

Справка УНИАН. Компания DAfmi (ООО «Дафми», г. Днепропетровск) — крупнейший в СНГ производитель элементов тормозной системы. Дата основания — 31 января 1991 года. Образованная как совместное украинско-австралийское предприятие на базе Южного машиностроительного завода, в 2005 году компания становится самостоятельным юридическим лицом.

Ассортимент продукции предприятия составляет более 400 наименований тормозных колодок и 220 типов тормозных шлангов для 2000 моделей автомобилей производства стран СНГ, Европы, США, Японии, Кореи и Китая. В активе предприятия безасбестовые колодки дискового и барабанного тормоза, тормозные шланги, тормозные элементы для комбайна «ДОН», тракторов производства ЮМЗ и ХТЗ, а также фрикционные изделия для промышленного оборудования.