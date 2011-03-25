«Борисполь» привлечет новые авиакомпании и откроет новые направления

В летнюю навигацию 2011 года (начнется 27 марта т.г.) в аэропорту «Борисполь» будут осуществлять регулярные рейсы восемь новых авиакомпаний, а также будет открыто более 20 новых направлений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА.

В частности, с марта будут открыты рейсы авиакомпании "Wind Jet" (в Римини), «Донавиа» (в Ростов-на-Дону), с апреля - "Yamal airlines" (в Тюмень), "Urga" (в Кривой Рог), с мая - "Ural airlines" (в Екатеринбург), с июня - "Pegasus Airlines" (до Сабиха), "Yakutia Air" (до Краснодара), с сентября начнет полеты лоу-кост авиакомпания "Fly Dubai" (до Дубая).

При этом из аэропорта «Борисполь» будут возобновлены рейсы авиакомпаний "Azerbaijan Airlines" (с марта, в Баку) и "Delta Airlines" (с июня, в Нью-Йорк).

Новые рейсы предложат авиакомпании "Nouvelair Tunisie" (Тунис) (до Монастыра, Энфидхи), "Air Baltic" (в Ригу и Вильнюс), "ГТК Россия" (в Санкт-Петербург), "Turkmenistan Airlines" (в Ашхабад), "Astra airlines" (до Салоников).

Повышена частота полетов авиакомпаний "Air Arabia" (до Шарджи), "UTair" (до Сургута), "Georgian Airways" (в Тбилиси и Батуми).

Как отмечают в аэропорту, широкий спектр новых направлений предложат базовые национальные авиаперевозчики. Авиакомпания «АэроСвит» в апреле-июне откроет рейсы в Карловы Вары, Новосибирск, Краснодара, Актау, Костанай, Штутгарт и Дамаск, в июле и в октябре - прямые беспосадочные рейсы соответственно в Токио и Коломбо. «АэроСвит» также этим летом впервые предложит пассажирам маршруты в Копенгаген, Ереван, Минск, Ташкент, Краков и Лондон, полеты по которым были начаты в зимнем сезоне навигации. Авиакомпания «МАУ» соединит Киев с Самарой, Астаной, Днепропетровском и откроет новые рейсы в Абу-Даби, Коломбо, Барселону.

Напомним, за 2010 год по сравнению с 2009 годом количество обслуженных пассажиров аэропортом увеличилось на 16% и составило 6,7 млн. пассажиров, количество самолето-вылетов возросло на 12% и составила почти 100 000 рейсов. В течение 2010 года было привлечено 7 новых авиакомпаний: «Air Moldova» (Молдова), «Tajik Air» (Таджикистан), «Авиационные линии Кубани» (РФ), «Якутия» (РФ), «UTair Ukraine» (Украина), «Air Malta» (Мальта), « РусЛайн »(РФ). Из аэропорта было открыто 12 новых регулярных маршрутов.

В течение 2010 года из аэропорта «Борисполь» 44 иностранных и

9 украинских авиакомпаний выполняли регулярные пассажирские рейсы на 97 маршрутах, из них - 85 международных и 12 украинских.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.