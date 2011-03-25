«Укрзализныця» утвердила программу развития железнодорожного туризма до 2012 года

«Укрзализныця» утвердила программу развития железнодорожного туризма на 2011-2012 годы.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, на протяжении ближайших двух лет для привлечения туристов железнодорожники будут развивать туристическую и транспортную инфраструктуру, организовывать туристические маршруты и т.д.

В частности, к 2012 году запланировано издать историко-литературный альманах истории развития железнодорожного транспорта для знакомства с историей и выдающимися личностями прошлого. Также будут проводиться викторины и конкурсы по написанию статей об истории железнодорожных объектов. В настоящее время идет работа по созданию музея истории железнодорожного транспорта Украины.

Как отмечают в министерстве, большое внимание железнодорожники уделят разработке и организации туристических маршрутов как длительных, так и выходного дня, а также специальных маршрутов для иностранных туристов во время проведения Евро-2012. Предполагается проведение экскурсий для студентов отраслевых учебных заведений и воспитанников детских железных дорог.

Согласно программе развития туризма, будет усилено сотрудничество с туроператорами и турагентствами. Туристический потенциал железных дорог Украины будет представлен также на национальных и международных выставках.

Кроме того, для размещения туристов будет улучшаться качество сервиса, предоставляемого на вокзальных комплексах, в сервисных центрах, ведомственных санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях.