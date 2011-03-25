"АэроСвит" освоит новые рынки и увеличит интенсивность полетов

Летним расписанием полетов авиакомпании "АэроСвит" (вводится на период с 27 марта по 29 октября 2011 года) предусмотрено освоение 10 новых воздушных линий и значительное увеличение интенсивности полетов по существующим маршрутам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в апреле-июне т.г. "АэроСвит" откроет рейсы из Киева в европейские пункты Карловы Вары и Штутгарт, города Российской Федерации – Новосибирск и Краснодар, Казахстана – Актау и Костанай, а также в столицу Сирии Дамаск. В октябре компания намерена освоить прямой беспосадочный рейс в Коломбо (Шри-Ланка).

По данным компании, помимо этого, осенью планируется открытие еще нескольких дальнемагистральных направлений в пункты Юго-Восточной Азии.

Согласно сообщению, "АэроСвит" также предложит в летний период полеты по маршрутам в Копенгаген, Лондон, Краков, Ереван, Минск и Ташкент, освоенные перевозчиком в период зимней навигации.

Кроме того, на большинстве существующих направлений как из Киева, так и из региональных центров Украины произойдет значительное увеличение частотности полетов по сравнению с летом прошлого года, на некоторых линиях – в 2-3 раза.

В целом этим летом рейсы под позывными "АэроСвита" чаще всего будут выполняться в Дюссельдорф, Стокгольм, Санкт-Петербург, Тбилиси, Алматы, Астану, Дубай, Бангкок, Пекин, Нью-Йорк, Калининград, Тель-Авив, Бухарест, Вильнюс, Софию, Афины, Стамбул, Ларнаку и др.

Всего в летний период 2011 года "АэроСвит" будет обслуживать около 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных воздушных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Напомним, на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 и Embraer 195, региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.