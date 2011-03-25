C 6 апреля пассажиры международных поездов должны предъявлять проводнику загранпаспорт и визу

6 апреля 2011 вступает в действие Закон Украины от 2 декабря 2010 № 2753 - VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки»

В Законе говорится, что при перевозке в международном железнодорожном сообщении пассажир обязан иметь надлежащим образом оформленные документы, необходимые для въезда в государства следования, государств по маршруту следования и предъявить их перевозчику по его требованию.

С этого дня на перевозчиков возлагаются обязанности проверки наличия документов, необходимых для въезда в государства следования и государств по маршруту следования. Проводник имеет право отказать в перевозке пассажиру, который по его требованию не предъявил необходимые документы.

Отказ перевозчика от перевозки пассажира, который по его требованию не предъявил соответствующие документы, необходимые для въезда в государства следования или государств по маршруту следования не влечет за собой обязанности перевозчика возместить пассажиру причиненный в связи с этим ущерб.